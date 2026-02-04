У имущества сжимается покрытие

Участники страхового рынка наблюдают стремление корпоративных клиентов снизить лимиты и сократить покрытие в случае имущественного страхования. По словам экспертов, такая ситуация наблюдается впервые за несколько лет. Во многом она продиктована повышением цен на страховые услуги и в том числе связана с повышенными выплатами в прошлом году. Такое поведение клиентов может привести к обострению конкуренции и пересмотру политики вознаграждения агентов и брокеров.

Корпоративные клиенты стараются экономить на услугах страховых компаний, и прежде всего — при страховании имущества и ответственности, рассказали “Ъ” участники рынка. По оценке ВСК, доля таких компаний составляет 5–7%. Доля может составлять 10–15%, оценивают собеседники “Ъ” в других крупных страховых компаниях. По оценке страхового брокера АСТ, доля таких клиентов может достигать 20%.

Также некоторые клиенты вовсе отказываются от страхования в текущей ситуации, говорит директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Хуторянский. Впрочем, в «СберСтраховании» и «АльфаСтраховании» фиксируют лишь единичные случаи. Также в ВСК оценивают, что уровень точечных снижений лимитов по проектам составляет 15–25%.

Такая тенденция наблюдается впервые за несколько лет, отмечает заместитель гендиректора по имущественным видам брокера АСТ Денис Титов. «Похожая ситуация наблюдалась в 2009–2010 годах, когда мировой экономический кризис дошел и до нас»,— напоминает он. По оценке господина Титова, тенденция на снижение лимитов и сокращение покрытия стала просматриваться в конце 2025 года при оформлении новых договоров, прежде всего тех, которые предполагают рассрочку или отсрочку платежа.

Как правило, страховые договоры заключаются на год, и кампания по их перезаключению часто носит сезонный характер. Как поясняет заместитель гендиректора страхового брокера «Ремайнд» Сергей Бирюков, основной пик приходится на декабрь—январь.

Вице-президент по развитию корпоративных и партнерских продаж «РЕСО-Гарантии» Владимир Саркисов отмечает, что снижение расходов клиентов на страхование связано в основном с крупными объектами и крупными грузовладельцами.

Также сокращение программ связано с неактуальными для клиентов расширениями, которые они получили «в наследство» от международных программ, отмечает заместитель директора по корпоративному страхованию и имущественному андеррайтингу «АльфаСтрахования» Татьяна Лаврова.

Фактические клиенты страховщиков реагируют на меняющиеся условия страхования. «Во многих случаях снижение продиктовано и поведением страховщиков, которые более не могут предлагать некоторые расширения покрытия в прежних объемах, поскольку ограничения заложены в облигаторных программах или внутренних андеррайтинговых политиках»,— поясняет руководитель сектора по работе с корпоративными клиентами страхового брокера «Нобилис» Елена Орлова. Кроме того, участники рынка обращают внимание на то, что в 2025 году в договорах по страхованию складов и товарных ценностей стала чаще встречаться оговорка Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), ограничивающая покрытие непреднамеренных действий сотрудников и исключающая события, наступившие в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности (см. “Ъ” от 3 июля 2025 года).

В целом растет совокупный риск. По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2025 года объем выплат в имущественном страховании юрлиц увеличился на 30%, до 164 млрд руб.

По итогам минувшего года РНПК ожидает рекордных выплат. За девять месяцев перестраховщик выплатил в качестве возмещений почти 47 млрд руб.

«Соответственно, страховые компании и РНПК должны на это реагировать, поднимая цены или ограничивая покрытие»,— указывает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. В одной из крупных промышленных компаний отмечают повышение цен на страхование. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, рост цены мог составить 10–15%, в некоторых случаях — до 25%.

Эта ситуация повышает конкуренцию за счет того, что клиент в поисках скидки может переходить от одного страховщика к другому, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. В этой ситуации страховщики могут начать повышать комиссионное вознаграждение для агентов и брокеров либо установить зависимость уровня вознаграждения от сохранения или увеличения числа клиентов или страховой премии от них, отмечает он.

