VK на данный момент не собирается продавать свою долю в «Точке»

Холдинг VK (MOEX: VKCO), которому принадлежит четверть акций АО «Точка», на данный момент не планирует продавать свою долю. Об этом представитель компании сообщил агентству «Интерфакс».

Совет директоров группы «Т-Технологии» предложил акционерам рассмотреть увеличение доли в АО «Точка» вплоть до полной консолидации актива. Компания владеет одним из крупнейших в стране цифровых банков, ориентированных на предпринимателей.

Сделка предполагает размещение дополнительного выпуска акций «Т-Технологий» по закрытой подписке. Бумаги планируется передать компании «Каталитик пипл» и текущим акционерам группы. «Каталитик пипл» — совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса».