«Т-Технологии» планируют консолидировать Точка Банк

Совет директоров «Т-Технологии», крупнейшим акционером которой является «Интеррос», предложил акционерам провести допэмиссию акций в обмен на долю в другом активе компании — банке «Точка». На сегодняшний день 64% долей Точка Банка принадлежат совместному предприятию «Каталитик Пипл», где 50,01% — у «Т-Технологий», остальной пакет — у Интерроса. Обмен акциями позволит «Т-Технологиям» консолидировать 100% капитала финансовой организации. Сделать это планируется поэтапно в течение 2026 года.

Интеррос поддерживает сделку между активами группы. Как пояснили в компании, это «формирует синергию нового уровня». Благодаря этому Точка Банк получит доступ к многомиллионной клиентской базе и решениям «Т-Технологий», в том числе к ИИ-технологиям. При этом банк продолжает работать под собственной банковской лицензией, сохраняет бренд и команду, а участие Интерроса остается исключительно инвестиционным и не подразумевает получения контроля над активом, отметили там.

В компании указывают, что ранее объединение Росбанка с Т-Банком положительно отразилось на бизнесе «Т-Технологий», но консолидация Точка Банка будет носить иной, уникальный характер: рост в данном случае будет происходить за счет обмена ресурсами и создания новых сервисов.

«Как акционер “Т-Технологий”, Интеррос поддерживает стратегическую трансформацию компании. Команды Точка Банка и “Т-Технологий” по-разному выстраивали свои бренды и сервисы для предпринимателей — это отличный фундамент для партнерства»,— отметил генеральный директор Интерроса Сергей Батехин.