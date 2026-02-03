Участок Пермского тракта Свердловской области передали под управление «Автодору»

В Свердловской области участок Пермского тракта с 187 по 342 км передали под управление государственной компании «Автодор», сообщили в департаменте информационной политики региона. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дениса Чегаева, это было сделано для организации более слаженной работы дорожных служб, которые следят за состоянием дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

ГК «Автодор» передан участок автодороги М-12 «Восток» от Ачита до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Компания занимается строительством трассы М-12, в том числе она построила платную скоростную дорогу на участке Дюртюли — Ачит, которая была открыта в прошлом году. Однако весь Пермский тракт останется бесплатным, в том числе восемь мостов, девять путепроводов, шесть транспортных развязок.

Ранее весь Пермский тракт, как и все федеральные трассы, находился в ведении ФКУ «Уралуправтодор». Сейчас под полным управлением «Уралуправтодора» остаются Тюменский, Челябинский и Курганский тракты.

Ирина Пичурина