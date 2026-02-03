Илона Маска ждут в Париже

Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос, об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Расследование проводится в отношении соцсети Х. Оно началось в начале 2025 года, после того как двое французских чиновников обвинили платформу в возможном иностранном вмешательстве. В январе 2026-го Еврокомиссия также начала процесс в отношении чат-бота Grok. Поводом послужило использование нейросети для создания откровенного контента, в том числе внутри X. 15 января разработчик нейросети X AI убрал функцию, которая позволяла «раздевать» людей на фотографиях. Компания также запретила генерировать изображения реальных персон в бикини или другой откровенной одежде.

При этом пока что обвинения никому не предъявлены, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Год назад социальную сеть подозревали только в двух вещах — манипуляции алгоритмами или использовании различных инструментов, которые искажают доступ к информации, а также в возможном использовании подобного рода технологий для иностранного вмешательства. По мере расследования многое изменилось, добавились новые данные. Уже речь пошла о распространении детской порнографии, а также так называемых дипфейк-изображений, в том числе и сексуального характера. В офисе самой компании прошли обыски. Следователи изъяли документацию, проверяли разные серверы. Кроме того, на допрос были приглашены сам Илон Маск и бывший гендиректор соцсети. Очень важно заметить, что на допрос они были именно приглашены, а не вызваны. В настоящий момент следствие находится на этапе сбора информации, и пока что обвинений не предъявлено. Поэтому пока непонятно, будет ли что-то вменяться Илону Маску, или же следствие ограничится санкциями против самой социальной сети.

Для Франции этот вопрос достаточно актуален. Тема иностранного вмешательства, информационной войны, безусловно, появилась не вчера, но сейчас она безумно актуальна, тем более что страна находится на пороге выборов. Также она видит себя пионером в области регулирования социальных сетей и интернета в целом. Нельзя сказать, что это X — это платформа №1 во Франции, как и Telegram, к которому тоже было очень много претензий. Это, скорее, какой-то такой междусобойчик для определенного круга вовлеченных лиц.

Кроме того, близость Илона Маска к президенту США в свое время, его достаточно одиозный имидж не дают французам верить в его борьбу за справедливость и честную прессу. Все понимают, что информационная война может вестись на любом фронте».

Правоохранительные органы также проверяют X на соучастие в хранении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Кроме того, следователи подозревают компанию в распространении дипфейков сексуального характера и отрицании холокоста. Илон Маск называл эти обвинения политически мотивированными. Однако власти не имеют отношения к претензиям прокуратуры, заявил в беседе с “Ъ FM” журналист французского телеканала BFM TV Франсуа Киньон: «На мой взгляд, это больше похоже на конфликт между бывшим комиссаром ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном и Илоном Маском. Первый работал в Брюсселе и был одним из авторов общеевропейского закона о цифровых услугах. Он отвечал за вопросы взаимодействия с IT-гигантами. Бретон покинул этот пост, но именно он инициатор давления на Маска. Президент Франции Эмманюэль Макрон здесь ни при чем. Но я не думаю, что это политическая борьба. Речь о битве между американскими IT-гигантами и Европой. Основной момент здесь — это призыв Брюсселя уважать европейские законы и международное право, то самое международное право, которое существовало до прихода Дональда Трампа».

В Европарламенте назвали претензии Франции обоснованными и пообещали защитить Европу от «угрозы для демократий». Депутат Нацсобрания Эрик Боторель на этом фоне пояснил, что алгоритмы соцсети X более не способны обеспечить безопасную и уважительную атмосферу для всех пользователей. Евросоюз таким образом борется с влиянием Маска на внутренние процессы, считает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Мне представляется, что это чисто правовая история. Там были нарушения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Понятно, что европейцы не испытывают большой симпатии к Маску, скажем так, из-за его "гневных" выпадов в отношении и европейской демократии, и вообще устройства европейского общества, и после вмешательства во внутренние дела ЕС, в частности, в выборы в Германии.

Но, думаю, не это оказывает воздействие, а то, что Маск превосходит пределы возможного влияния бизнесмена на жизнь, политическую жизнь и своей страны, и других государств. Мне представляется, что какой-то эмоциональный окрас все-таки есть».

Компания X и Илон Маск пока не отреагировали обвинения. При этом миллиардер 3 февраля официально объявил о слиянии разработчика ИИ-технологий и создателя чат-бота Grok xAI с космической компанией SpaceX. Между тем обыски в офисе X прокомментировал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. «Франция — единственная страна в мире, которая уголовно наказывает все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу»,— написал он.

