Радий Хабиров потребовал провести ревизию в школах на предмет буллинга

Глава Башкирии Радий Хабиров по видеоконференцсвязи провел заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщает его пресс-служба, основной темой встречи стала безопасность в школах и нападение на учителя и детей в уфимской гимназии №16.

Господин Хабиров обратил внимание участников совещания на необходимости предотвращать такие ситуации за счет своевременного выявления конфликтов в школах. «Пока мы не прекратим практику замалчивания буллинга, мы не наведем порядок. Если факты давления на детей подтверждаются и приводят к тяжелым последствиям, ответственность должны нести в том числе и руководители образовательных организаций»,— заявил Радий Хабиров (цитата по пресс-службе главы республики), потребовав проверить школы на предмет буллинга.

Также глава Башкирии поручил усилить работу психологических служб в образовательных учреждениях и проработать алгоритмы реагирования в экстренных случаях для педагогов и руководства школ.

По данным информированных источников «Ъ-Уфа», тему буллингах школах обсуждали и участники совместного заседания Общественной палаты Башкирии и совета по правам человека при главе региона.

Утром 3 февраля девятиклассник, войдя в гимназию №16 с кухонным ножом и пластиковым автоматом, несколько раз выстрелил в учителя и троих сверстников.

Идэль Гумеров