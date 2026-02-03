Президент Индонезии допустил выход страны из «Совета мира» Трампа

Президент Индонезии Прабово Субианто допустил выход страны из «Совета мира» по Газе, если деятельность последнего не будет отвечать интересам палестинского народа. Об этом сообщил Абрахам Самад, бывший председатель Комиссии по борьбе с коррупцией.

Президент Индонезии Прабово Субианто

Фото: Markus Schreiber / AP Президент Индонезии Прабово Субианто

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент сделал заявление в пятницу 30 января на закрытой встрече с оппозиционными деятелями в его резиденции в Джакарте, на которой присутствовал господин Самад.

«Прабово сказал, что нет необходимости слишком сильно беспокоиться, поскольку, если в ходе переговоров это (решение об участии в Совете.— "Ъ") нанесет больше вреда палестинцам и сектору Газа, мы можем уйти»,— отметил Абрахам Самад (цитата по Tempo).

Схожее заявление президент сделал в ходе переговоров с представителями исламских организаций и религиозными деятелями.

«Президент дал понять, что Индонезия может не поддерживать решения Совета, если они противоречат нашей позиции. Кроме того, если изменить ситуацию будет невозможно, он готов вывести страну из состава “Совета мира”», — отметил заместитель председателя Совета улемов страны Чолиль Нафис (цитата по «РИА Новости»).

Прабово Субианто официально присоединился к «Совету мира» 22 января. Индонезия — крупнейшая в мире мусульманская страна — выступает за создание независимого Палестинского государства. Решение о присоединении к «Совету мира», который поддерживает Израиль, вызвало обеспокоенность внутри страны, в том числе у Совета улемов.

Президент США Дональд Трамп инициировал создание «Совета мира» для контроля за обстановкой в секторе Газа, позже расширив полномочия для урегулирования конфликтов и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Членство предполагает вступительный взнос в $1 млрд.