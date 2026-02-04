Ивановская кондитерская фирма требует с белгородского минобразования 85 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ивановской кондитерской компании ООО «Трейд» Ольги Новиковой к министерству образования Белгородской области. Сумма требований составляет 85,1 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

Согласно данным Rusprofile, с 2018 года компания являлась поставщиком по 273 госконтрактам на общую сумму 1,8 млрд руб. Самый крупный заказчик — министерство образования Белгородской области (восемь закупок на 380,8 млн руб.). В регион «Трейд» поставлял конфетные наборы для детей к Новому году.

ООО «Трейд» зарегистрировано в городе Иваново в 2018 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Ольга Новикова. Ей же принадлежит ивановское ООО «Лабиринт», специализирующееся на упаковывании товаров. Выручка «Трейда» в 2024 году составила 786 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Егор Якимов