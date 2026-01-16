Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежская кондитерская фабрика заняла аффилированной компании 234 млн рублей

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» заключило сделку с заинтересованностью, предоставив заем ООО «Консалт-сервис» на сумму 233,5 млн руб. под 4,6% годовых. Это следует из раскрытия корпоративной информации предприятия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там поясняется, что заинтересованность в совершении сделки обусловлена тем, что генеральным директором управляющей организации фабрики ООО «Объединенные кондитеры» и одновременно генеральным директором ООО «Консалт-сервис» является Дмитрий Андрюшкин. При этом долей в уставных капиталах сторон сделки он не владеет.

Договор займа был подписан 15 января 2026 года. Средства предоставляются сроком до одного года с даты заключения соглашения и могут перечисляться траншами. Возврат суммы займа и начисленных процентов предусмотрен не позднее 31 декабря 2030 года, проценты начисляются ежемесячно.

Размер сделки эквивалентен 6,17% от стоимости активов Воронежской кондитерской фабрики, которые по состоянию на 30 июня 2025 года оценивались в 3,78 млрд руб.

  • Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» по итогам 2024 года завершило этот отчетный период с чистым убытком в 61 млн руб. при выручке 5,1 млрд руб., что было связано с ростом себестоимости и дебиторской задолженности.

Как производят конфеты на Воронежской кондитерской фабрике

Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем. &lt;br> На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий. &lt;br> На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сергей Калашников