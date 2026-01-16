Воронежская кондитерская фабрика заняла аффилированной компании 234 млн рублей
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» заключило сделку с заинтересованностью, предоставив заем ООО «Консалт-сервис» на сумму 233,5 млн руб. под 4,6% годовых. Это следует из раскрытия корпоративной информации предприятия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Там поясняется, что заинтересованность в совершении сделки обусловлена тем, что генеральным директором управляющей организации фабрики ООО «Объединенные кондитеры» и одновременно генеральным директором ООО «Консалт-сервис» является Дмитрий Андрюшкин. При этом долей в уставных капиталах сторон сделки он не владеет.
Договор займа был подписан 15 января 2026 года. Средства предоставляются сроком до одного года с даты заключения соглашения и могут перечисляться траншами. Возврат суммы займа и начисленных процентов предусмотрен не позднее 31 декабря 2030 года, проценты начисляются ежемесячно.
Размер сделки эквивалентен 6,17% от стоимости активов Воронежской кондитерской фабрики, которые по состоянию на 30 июня 2025 года оценивались в 3,78 млрд руб.
- Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» по итогам 2024 года завершило этот отчетный период с чистым убытком в 61 млн руб. при выручке 5,1 млрд руб., что было связано с ростом себестоимости и дебиторской задолженности.