Воронежская кондитерская фабрика заняла аффилированной компании 234 млн рублей

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» заключило сделку с заинтересованностью, предоставив заем ООО «Консалт-сервис» на сумму 233,5 млн руб. под 4,6% годовых. Это следует из раскрытия корпоративной информации предприятия.

Там поясняется, что заинтересованность в совершении сделки обусловлена тем, что генеральным директором управляющей организации фабрики ООО «Объединенные кондитеры» и одновременно генеральным директором ООО «Консалт-сервис» является Дмитрий Андрюшкин. При этом долей в уставных капиталах сторон сделки он не владеет.

Договор займа был подписан 15 января 2026 года. Средства предоставляются сроком до одного года с даты заключения соглашения и могут перечисляться траншами. Возврат суммы займа и начисленных процентов предусмотрен не позднее 31 декабря 2030 года, проценты начисляются ежемесячно.

Размер сделки эквивалентен 6,17% от стоимости активов Воронежской кондитерской фабрики, которые по состоянию на 30 июня 2025 года оценивались в 3,78 млрд руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» по итогам 2024 года завершило этот отчетный период с чистым убытком в 61 млн руб. при выручке 5,1 млрд руб., что было связано с ростом себестоимости и дебиторской задолженности.

Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем.

На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий.

Сергей Калашников