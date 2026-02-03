В Белгороде сдают в аренду бывший склад Wildberries

Складской комплекс в Белгороде по адресу улица Константина Заслонова, 94а, который раньше использовался Wildberries как логистический сортировочный центр, сдают в аренду. Объявление появилось на «Авито». Собственником является физическое лицо, но информацию о нем не удалось уточнить. Арендодатель подтвердил «Ъ-Черноземье», что раньше складской комплекс использовал Wildberries.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также на «Авито» опубликовано еще одно объявление от того же собственника. Оно дублирует основную информацию, однако некоторые параметры отличаются. При этом адрес в обоих объявлениях одинаковый. Собственник пояснил, что это маркетинговый подход. В «личном» объявлении он прописал, что «цена обсуждается».

Согласно объявлению, аренда комплекса будет доступна в марте — апреле 2026 года. Общая площадь помещения — 7 тыс. кв.м. Для работы с грузовым транспортом предусмотрено 18 доков с уравнительными платформами. Объект не имеет ограничений по виду деятельности и может использоваться как склад, логистический центр, площадка для маркетплейса, производственный цех или в офисно-складском формате.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что Wildberries и Russ закрывает логистический центр в Белгороде. Решение было принято после «анализа эффективности логистических процессов».

Мария Свиридова