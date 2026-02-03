Суд отложил решение о парке усадьбы Нарышкиных-Паулуччи

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде объявил перерыв в рассмотрении спора о статусе парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. Суд потребовал личного участия эксперта Владимира Авдеева, написавшего заключение о незаконности присвоения охранного статуса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апелляционный суд объявил перерыв по делу о парке Нарышкиных-Паулуччи

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Апелляционный суд объявил перерыв по делу о парке Нарышкиных-Паулуччи

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Собственник участка Роман Гущин добивается отмены статуса объекта культурного наследия. По его ходатайству суд назначил экспертизу, которую провел аттестованный Минкультом эксперт Владимир Авдеев. В своем заключении он указал на несостоятельность включения парка в Единый реестр ОКН.

Комитет не согласен с выводами экспертизы. По мнению ведомства, господин Авдеев допустил процессуальные и юридические ошибки, которые делают заключение неподлежащим рассмотрению в качестве доказательства. В заседании участвовал председатель комитета Иван Гущин.

Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи был включен в реестр объектов культурного наследия в 2024 году. Усадьба была возведена в конце XIX — начале XX века.

Анар Зейналов