Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 3 февраля рассмотрит жалобу собственника участка «Парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи» XIX века. Он пытается оспорить статус памятника, входящего в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба комитета по охране ОКН.

Собственник оспорит охранный статус участка парка усадьбы Нарышкиных – Паулуччи

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Собственник оспорит охранный статус участка парка усадьбы Нарышкиных – Паулуччи

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Ответчиком по делу выступает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. Ранее он поставил памятник в селе Ключищи Верхнеуслонского района республики под государственную охрану. Верховный суд республики поддержал приказ о включении парка усадьбы в реестр объектов культурного наследия.

Владелец участка подал апелляционную жалобу, и суд назначил повторную экспертизу. Эксперт в заключении указал на необоснованность издания приказа о постановке парка под государственную охрану.

В комитете заявили о несогласии с выводами экспертизы и попросили суд не учитывать заключение при рассмотрении дела. Комитет также намерен обратиться в Министерство культуры России с просьбой проверить работу эксперта.

Анна Кайдалова