Рютте: не все в НАТО хотят участвовать в закупке оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса «покопаться в своих запасах», чтобы найти оружие для новых поставок Украине. Он сообщил, что Европа уже опустошила свои оружейные склады из-за предыдущих поставок, и подчеркнул необходимость ускорить доставку большего количества оружия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

В то же время господин Рютте признал, что не все страны НАТО готовы закупать оружие для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). «В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени»,— сказал он. По его словам, ряд стран вносят существенный вклад, а другие «ничего не делают».

Обращаясь на пресс-конференции в Киеве, генеральный секретарь отметил, что Украина нуждается в гораздо большем количестве вооружений, и альянс работает над тем, чтобы обеспечить их поставку из самых разных источников. Ранее господин Рютте заявлял, что достижение мирного соглашения в украинском конфликте потребует принятия трудных решений.