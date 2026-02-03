В Грузии за сутки задержали 45 человек за связи с «воровским миром»

В Грузии со 2 на 3 февраля задержали 45 человек по обвинению в причастности к «воровскому миру». Об этом сообщил директор тбилисского управления полиции Важа Сирадзе. Еще 15 человек привлекут к уголовной ответственности в ближайшее время.

Правоохранительные органы сообщили, что обнаружили сведения о проведении «воровских разборок и споров» с участием «воров в законе», проживающих за границей. Среди них Сулхан Джапаридзе (Твалчерилидзе) по прозвищу «Сухо» и Петре Бакрадзе по прозвищу «Паата Тбилиский». Они занимались разрешением финансовых споров между гражданами и принимали решения в пользу одной из сторон в соответствии с так называемыми криминальными традициями.

По словам Важи Сирадзе, в ходе расследования также установлено, что так называемый «вор в законе» Реваз Убилава, по прозвищу «Джварский», с помощью членов своей семьи — матери и брата —дистанционно организовывал «разборки» и выносил так называемые «воровские решения». Полиция арестовала его мать и брата.

Задержанным предъявлены обвинения в «членстве в воровском мире», «поддержке деятельности воровского мира», «обращении к члену воровского мира» и пребывании в статусе «вор в законе». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Георгий Двали, Тбилиси