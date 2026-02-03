Тамбовские власти проведут аукционы на право пользования недрами

В 2026 году в Тамбовской области планируют провести несколько аукционов на предоставление права пользования недрами. Речь идет о «Крутовском месторождении» для добычи суглинков в Петровском округе, участке «Бусова поляна №277» в Сосновском округе для добычи торфа, а также участке «Красивый» в Инжавинском округе с прогнозными запасами строительных песков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В министерстве экологии Тамбовской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что права пользования «Крутовским месторождением» и «Красивым» оцениваются в 1,5 млн руб., а «Бусовой поляной №277» — в 678 тыс. руб. «Цена может быть изменена в сторону увеличения в связи с ростом цен на общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) на территории региона»,— добавили в министерстве.

В облправительстве отмечают, что в 2025 году на территории региона было зафиксировано 57 лицензионных карьеров по добыче ОПИ, в том числе строительных песков, глин, суглинков и известняков. Также в прошлом году тамбовские недропользователи добыли 1,6 млн кубометров полезных ископаемых. В облбюджет поступило 25 млн руб. в виде налогов на их добычу.

В июне 2025-го сообщалось, что воронежские власти добиваются расторжения договора аренды лесного участка для добычи недр.

Егор Якимов