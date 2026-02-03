Ватикан распорядился исправить фреску с похожим на Джорджу Мелони херувимом

Римский викариат распорядился исправить фреску в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина с изображением херувима, лицо которого после недавней реставрации оказалось очень похоже на лицо премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Как сообщила газета La Repubblica, решение было принято после телефонного разговора между настоятелем храма Даниэле Микелетти и представителями викариата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Джоржда Мелони в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки Следующая фотография 1 / 2 Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Джоржда Мелони в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки

По информации издания, генеральный викарий Римской епархии Балдассаре Рейна подчеркнул, что священное искусство предназначено только для «литургической жизни и молитвы» и не может быть «использовано не по назначению» — для современных политических целей. Шумиха, вызванная обнаружением явного сходства херувима на фреске с госпожой Мелони, привлекла в построенную еще в V веке базилику толпы любопытных граждан, что также не понравилось церковным властям, пишет La Repubblica.

Фреску создал реставратор Бруно Валентинетти в 2000 году, и в 2023 году он же ее реставрировал. Он настаивает на том, что не пытался придать лицу херувима черты премьер-министра, а просто восстанавливал то, что сам написал 25 лет назад. По данным La Repubblica, исправлять изображение, по-видимому, придется ему же, но работать он будет, как сообщается, под строгим надзором, чтобы черты херувима обрели «типичный небесный вид».

Алена Миклашевская