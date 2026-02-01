Епархия Рима начала проверку из-за фрески в храме с лицом премьера Италии

Епархия Рима и министерство культуры Италии начали расследование из-за схожести лица херувима на фреске в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина с лицом премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

Фреску создал Бруно Валентинетти в 2000 году. Он же занимался ее реставрацией в 2023-м. Два ангела на изображении окружают бюст последнего короля Италии Умберто II. Один из херувимов, которого сравнивают с госпожой Мелони, держит пергамент с картой Италии.

«Для меня наличие ангела с лицом премьер-министра не проблема»,— сказал настоятель базилики, монсеньор Даниэле Микелетти. Он отметил, что не помнит, какое лицо у ангела на фреске было изначально, и порекомендовал спросить у реставратора, почему тот решил сделать именно так.

Господин Валентинетти отрицает обвинения. «Кто сказал, что это премьер-министр Мелони? Это нужно доказать. Приходской священник этого не говорил; он сказал, что это похоже на нее»,— заявил он. Реставратор утверждает, что точно восстановил фреску 2000 года. «На эти споры я отвечаю, что все это выдумка»,— сказал Бруно Валентинетти.

Джорджа Мелони тоже отреагировала на поднявшиеся споры. «Нет, я определенно не похожа на ангела»,— написала она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Римский викариат заявил, что немедленно начнет необходимые расследования «для определения возможной ответственности причастных лиц».