Власти Польши назвали игрушечным упавший на территории воинской части дрон

Дрон, упавший на территории воинского подразделения в городе Пшасныш, не был опасным и не причинил никакого вреда. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка. По предварительным данным военной жандармерии, речь идет об игрушечном дроне без карты памяти и SIM-карты, передает Onet.

По данным военной жандармерии, беспилотник упал 28 января на территории военного подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки. Место падения БПЛА было в 70 м от склада оружия. 2 февраля ведомство сообщило о начале расследования инцидента. Расследование ведется по делу о нарушении правил воздушного движения при управлении летательным аппаратом. В Польше по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Осенью 2025 года в Польше произошло несколько инцидентов с проникновением беспилотников в воздушное пространство республики. 10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, которые, по утверждению польских властей, были российскими. Минобороны России информацию отрицало.