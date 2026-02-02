На территории военной базы в Польше упал дрон неизвестного происхождения

Дрон неизвестного происхождения упал 28 января на территории военной базы в Польше, сообщает Radio ZET. По информации радиостанции, БПЛА обнаружен примерно в 70 м от склада оружия. Информацию подтвердили в пресс-службе военной жандармерии. Идет расследование инцидента. Речь идет о военной базе в городе Пшасныш в 100 км к северу от Варшавы.

По предварительной информации источников Radio ZET, беспилотник был разведывательным. Дежурные военной базы «наблюдали за его полетом и ничего не могли сделать», сказал собеседник радиостанции. После падения дрона военнослужащие осмотрели его и занесли в здание базы.

«Беспилотник мог все еще работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не перемещать»,— отметил источник Radio ZET. В военной жандармерии сообщили радиостанции, что допросили свидетелей после инцидента. Расследование начато по статье о нарушении правил воздушного движения при управлении летательным аппаратом.

Осенью 2025 года в Польше произошло несколько инцидентов с проникновением беспилотников в воздушное пространство республики. 10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, которые, по утверждению польских властей, были российскими. Минобороны России информацию отрицало.