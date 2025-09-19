Бывший заммэра Йошкар-Олы возглавил Шахунью в Нижегородской области
Антон Пугачев назначен главой городского округа Шахунья Нижегородской области. Соответствующее решение совет депутатов принял 18 сентября.
Фото: администрация Шахуньи
Ранее Антон Пугачев три года был заместителем мэра Йошкар-Олы. В соответствии с измененным законодательством, совет депутатов Шахуньи выбирал нового главу из кандидатур, представленных губернатором.
Как писал «Ъ-Приволжье», прежний глава МСУ Олег Дахно в конце июня досрочно ушел в отставку, а в июле предстал перед судом по обвинению в превышении полномочий.