Бывший заммэра Йошкар-Олы возглавил Шахунью в Нижегородской области

Антон Пугачев назначен главой городского округа Шахунья Нижегородской области. Соответствующее решение совет депутатов принял 18 сентября.

Фото: администрация Шахуньи

Ранее Антон Пугачев три года был заместителем мэра Йошкар-Олы. В соответствии с измененным законодательством, совет депутатов Шахуньи выбирал нового главу из кандидатур, представленных губернатором.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний глава МСУ Олег Дахно в конце июня досрочно ушел в отставку, а в июле предстал перед судом по обвинению в превышении полномочий.

Галина Шамберина