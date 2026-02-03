«Русский свет» не добился банкротства воронежской компании «Мега строй»

Арбитражный суд Воронежской области вернул заявление тверского ООО «Русский свет» (принадлежит АО «Ториум холдинг»), посчитав, что компания не предоставила доказательства банкротства своего должника — воронежского ООО «Мега строй» Давида Мартиросяна. «Русский свет» подал иск в ноябре 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае 2025 года Арбитражный суд Тверской области удовлетворил иск ООО «Русский свет» к ООО «Мега строй». Причиной обращения стала неоплата задолженности по договору поставки товаров, а также неустойка за просрочку платежа. С ответчика взыскано в общей сложности 2,8 млн руб. «Мега строй» подало апелляцию, но суд оставил жалобу без изменений.

По данным Rusprofile, ООО «Мега строй» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2018 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Компанией владеет ее генеральный директор Давид Мартиросян, обладающий половиной уставного капитала. В составе учредителей есть и другие лица, но информация о них отсутствует. По итогам 2024 года выручка «Мега строя» составила 159,1 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб. Согласно порталу госзакупок, с марта 2025 года компания находится в реестре недобросовестных поставщиков.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом местного ООО «Афина строй», которое также принадлежит Давиду Мартиросяну. Заседание назначено на 18 февраля.

Мария Свиридова