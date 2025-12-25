Сбербанк хочет обанкротить воронежское ООО «Афина строй»

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом местного ООО «Афина строй» Давида Мартиросяна. Подробности заявления не сообщаются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск принят к производству. Судебное заседание состоится 18 февраля.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Афина строй» зарегистрировано в феврале 2017 года в Воронеже для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка за 2024 год составила 11 млн руб., чистая прибыль — 422 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором компании является Давид Мартиросян. Господину Мартиросяну также принадлежат 50% долей ООО «Мега строй», он же является генеральным директором компании. Остальными 50% долей до 17 октября владела Александра Почивалова. Компания зарегистрирована в апреле 2018 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1 млн руб. За 2024 год «Мега строй» выручил 159 млн руб., чистая прибыль составила 3,9 млн.

В ноябре в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск тверского ООО «Русский свет» к «Мега строю». Детали не раскрываются, но в заявлении содержится требование включить в реестр кредиторов задолженность компании в размере 2,8 млн руб. В том же месяце иск был оставлен без движения до 18 декабря, поскольку истец не представил необходимые для начала судебного разбирательства документы. Согласно картотеке арбитражных дел, впоследствии срок был продлен до 26 января по ходатайству «Русского света» в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

В Воронеже «Мега строй» выступал подрядчиком по реставрации объектов культурного наследия: дома Белоусовых (742,2 тыс. руб.), заставского пилона у дворца спорта «Юбилейный» (2,1 млн руб.), скульптурной композиции мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» (1,9 млн руб.) и братской могилы у памятника Славы (7,6 млн руб.).

Кабира Гасанова