Walt Disney назвал имя следующего генерального директора

Джош Д'Амаро стал новым генеральным директором Walt Disney
Совет директоров Walt Disney Co. избрал Джоша Д'Амаро, ранее шесть лет возглавлявшего тематические парки компании, новым генеральным директором. Об это сообщается в официальном пресс-релизе медиакорпорации.
Джош Д'Амаро
Фото: The Walt Disney Company / Handout / Reuters
Господин Д'Амаро официально вступит в должность 18 марта. На этом посту он сменит Боба Айгера, который первый раз возглавил компанию еще в 1996 году.
«Джош Д'Амаро — исключительный лидер и идеальный кандидат на должность нашего следующего генерального директора», — прокомментировал избрание преемника Боб Айгер. Господин Айгер отметил, что новый гендиректор «обладает интуитивным пониманием бренда Disney и глубоким знанием того, что находит отклик у нашей аудитории». «Я невероятно горжусь тем, что ухожу в тот момент, когда будущее Disney выглядит как никогда светлым»,— заявил он.
54-летний Джош Д'Амаро пришел в компанию в 1998 году. С 2020-го он занимал должность председателя подразделения Disney Experiences, а до этого — президента Walt Disney World Resort. В качестве главы тематических парков господин Д'Амаро курировал расширение круизного флота, а также строительство нового тематического парка в Абу-Даби.
Джош Д'Амаро одержал победу над другим ключевым кандидатом — сопредседателем Disney Entertainment Даной Уолден. Госпожа Уолден получила посты президента и главного креативного директора компании Walt Disney.
В конце января изданию The Wall Street Journal стало известно, что Боб Айгер планирует досрочно покинуть должность гендиректора и отойти от повседневного управления. В 2020-м он уже покидал должность гендиректора, но в конце 2022 году согласился вернуться, чтобы «установить стратегическое направление для возобновления роста компании» и подготовить преемника.