Walt Disney назвал имя следующего генерального директора

Совет директоров Walt Disney Co. избрал Джоша Д'Амаро, ранее шесть лет возглавлявшего тематические парки компании, новым генеральным директором. Об это сообщается в официальном пресс-релизе медиакорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джош Д'Амаро

Фото: The Walt Disney Company / Handout / Reuters Джош Д'Амаро

Фото: The Walt Disney Company / Handout / Reuters

Господин Д'Амаро официально вступит в должность 18 марта. На этом посту он сменит Боба Айгера, который первый раз возглавил компанию еще в 1996 году.

«Джош Д'Амаро — исключительный лидер и идеальный кандидат на должность нашего следующего генерального директора», — прокомментировал избрание преемника Боб Айгер. Господин Айгер отметил, что новый гендиректор «обладает интуитивным пониманием бренда Disney и глубоким знанием того, что находит отклик у нашей аудитории». «Я невероятно горжусь тем, что ухожу в тот момент, когда будущее Disney выглядит как никогда светлым»,— заявил он.

54-летний Джош Д'Амаро пришел в компанию в 1998 году. С 2020-го он занимал должность председателя подразделения Disney Experiences, а до этого — президента Walt Disney World Resort. В качестве главы тематических парков господин Д'Амаро курировал расширение круизного флота, а также строительство нового тематического парка в Абу-Даби.

Джош Д'Амаро одержал победу над другим ключевым кандидатом — сопредседателем Disney Entertainment Даной Уолден. Госпожа Уолден получила посты президента и главного креативного директора компании Walt Disney.

В конце января изданию The Wall Street Journal стало известно, что Боб Айгер планирует досрочно покинуть должность гендиректора и отойти от повседневного управления. В 2020-м он уже покидал должность гендиректора, но в конце 2022 году согласился вернуться, чтобы «установить стратегическое направление для возобновления роста компании» и подготовить преемника.