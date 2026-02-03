Предполагаемому убийце девятилетнего мальчика из Петербурга предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение предполагаемому убийце девятилетнего Павла, пропавшего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. На опубликованном ведомством видеоролике фигурант рассказывает следователям обстоятельства преступления.

По версии следствия, 30 января по пути от парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе к своему дому обвиняемый посадил мальчика к себе в машину. В автомобиле между ними возник конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, отчего потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, фигурант сбросил тело в водоем в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Ранее стало известно, что тело мальчика обнаружили. По данным СМИ, задержанный по делу об убийстве Петр Жилкин заявил правоохранителям, что предложил несовершеннолетнему вступить в интимную связь за деньги. Ребенок отказался и потребовал плату за молчание, после чего был убит.

Артемий Чулков