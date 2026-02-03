Тело 9-летнего Паши нашли и достали из водоема в Ленинградской области

Волонтеры нашли и извлекли из водоема у Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти тело 9-летнего Паши, пропавшего в Петербурге 30 января, сообщает 47news. Подозреваемого в похищении и убийстве, 38-летнего Петра Жилкина, ранее задержали во Пскове. Он уже дал признательные показания.

По словам злоумышленника, он предложил мальчику интимные услуги за деньги. Ребенок отказался и потребовал деньги за молчание. В итоге Жилкин несколько раз ударил его, после чего Паша потерял сознание.

Затем подозреваемый отвез ребенка в район поселка Яльгелево, где утопил тело в реке, привязав его к железным трубам. При обыске у задержанного были обнаружены материалы детской порнографии.

Андрей Маркелов