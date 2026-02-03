Губернатор Ставрополья отправил школьников на удаленку из-за снегопадов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил в соцсетях жителей о сильном снегопаде, который накроет регион ночью на 4 февраля 2026 года. Он дал поручения министерствам ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства, главам округов, а также Минобразования — проверить готовность служб и скорректировать график работы школ и детсадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют сильные снегопады с мокрым снегом, гололедицу и резкое похолодание до -17°C в северных районах края к ночи на среду. Владимир Владимиров подчеркнул: особое внимание уделят обработке дорог от льда и расчистке снега, чтобы избежать пробок и аварий. Губернатор требует от МинЖКХ и Минэнерго круглосуточного мониторинга сетей, от Миндора — оперативной работы с тяжёлой техникой на трассах. Главы округов лично проконтролируют уборку снега во дворах и на подъездах к больницам.

Ранее, в конце декабря 2025-го, похожая непогода уже заставила ввести режим повышенной готовности в регионе: тогда снегопады парализовали западные округа, где выпало до 17 см снега, а температуры опускались до -17°C ночью. Ставропольский гидрометцентр тогда зафиксировал максимальные осадки в Красногвардейском, Новоалександровском и Изобильненском округах — именно там службы сейчас усиливают дежурства.

Для защиты детей Владимир Владимиров предложил муниципалитетам скорректировать расписание учреждений на 4 февраля. В детских садах введут свободное посещение с дежурными группами, чтобы родители сами решали, водить ли малышей через метель. Школы младших классов (1–4) тоже перейдут на свободный график, а ученики с 5-го класса и старше полностью уйдут на дистанционное обучение. Это решение снизит нагрузку на дороги.

По прогнозам на февраль 2026-го, осадки затронут 8–10 дней месяца с ветрами до 15 м/с и мокрым снегом, что совпадает с текущим предупреждением.

Станислав Маслаков