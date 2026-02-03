Московского психолога будут судить в Нижнем Новгороде за производство наркотиков

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 46-летней жительницы Москвы, которую обвинили в производстве крупной партии наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). По данным регионального СКР, под нарколабораторию обвиняемая арендовала частный дом в селе Итманово Гагинского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Там она вместе с соучастником произвела более 14 кг наркотического средства, которое планировала продать. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещества и жидкости, содержащие наркотическое средство, лабораторное оборудование, расходные материалы, спецодежду, реагенты и прекурсоры.

Уголовное дело соучастника обвиняемой выделено в отдельное производство.

Как писал «Ъ-Приволжье», обвиняемая работала в Москве психологом. Ее вместе с одним из клиентов задержали в марте 2025 года.

Андрей Репин