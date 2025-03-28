Московский психолог задержана в Нижегородской области за производство наркотиков

В Нижегородской области за организацию лаборатории по производству наркотиков задержаны московский психолог и один из ее клиентов. По данным полиции, под лабораторию они купили дом в селе Итманово. Покупку оформили на дочь психолога.

Кроме того, фигуранты арендовали квартиру в Лукоянове, где жили в свободное от работы в лаборатории время.

В время обыска в частном доме полицейские нашли пять вакуумных пакетов, три ведра с кристаллообразным веществом и 66 бочек с реактивами для производства наркотиков. Там же были найдены химическая установка, средства индивидуальной защиты, лабораторное оборудование, вакууматор с пленкой и электронные весы с чашей.

Всего у подозреваемых изъяли более 1,7 кг наркотиков, готовых к продаже. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков средства в особо крупном размере.

По предварительной информации, злоумышленники планировали продавать готовые наркотики через тайники-закладки. По ходатайству следователя они заключены под стражу. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Андрей Репин