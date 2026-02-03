И целого Нюрнберга мало

Депутаты «Единой России» предложили установить уголовную ответственность за «отрицание геноцида советского народа» и осквернение соответствующих мемориалов. Максимальное наказание составит пять лет лишения свободы. Авторы законопроекта поясняют, что в приговоре Нюрнбергского трибунала нет термина «геноцид», а значит, отрицателей геноцида советского народа невозможно наказать по уже существующей статье УК о реабилитации нацизма. Опрошенные “Ъ” адвокаты указывают на сложность толкования формулировок законопроекта. А историк Александр Дюков беспокоится, что угроза уголовного преследования негативно повлияет на научные дискуссии о Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воинский мемориал «Мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» в Веревском сельском поселении

В понедельник, 2 февраля, депутаты «Единой России» во главе с Ольгой Занко внесли в Госдуму проект поправок в ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Сейчас она предусматривает наказание за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, одобрение нацистских преступлений и публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Еще там прописана ответственность за «публичное оскорбление памяти защитников Отечества», «осквернение символов воинской славы» и «унижение чести и достоинства» ветеранов Великой Отечественной войны. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью нормой об «отрицании факта геноцида советского народа». Депутаты поясняют, что в приговоре Нюрнбергского трибунала отсутствует термин «геноцид», поэтому в случае его отрицания сейчас «затруднительно» наказать человека по ст. 354.1 УК РФ. А ведь подобное отрицание — это «современный инструмент информационной войны», который используют при «создании идеологической почвы для неонацистских и экстремистских движений». Также единороссы хотят добавить в ст. 354.1 УК РФ формулировку об «оскорблении памяти жертв геноцида советского народа» (уточняется, что речь идет о мирных гражданах и военнопленных, пострадавших от нацистских преступлений).

Тот же законопроект вводит уголовную ответственность за повреждение мемориалов, «увековечивающих память жертв геноцида», и за осквернение их захоронений. Такую норму пропишут в ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за повреждение объектов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества» или посвященных дням воинской славы России. Поправки подчеркнут, что «государство в равной степени берет под охрану память как о тех, кто с оружием в руках отстоял страну, так и о тех, кто стал безвинной жертвой человеконенавистнической идеологии», указывают депутаты.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн указывает на потенциальные проблемы с толкованием формулировок законопроекта: «Можно предположить, что норма будет применяться исключительно к высказываниям, которые отрицают факт геноцида советского народа в общем виде. Но не исключены ситуации, когда отрицание или сомнение в существовании какого-либо конкретного события также могут подпадать под действие нового положения. В этом случае под угрозу могут быть поставлены различные специалисты — например, историки». Адвокат Владимир Воронин считает, что последствия принятия поправок могут быть «достаточно жесткими»: «Историческая память официально становится частью национальной безопасности. Успех этого законопроекта будет зависеть от того, удастся ли избежать наказаний за обычные научные исследования».

«В научном сообществе существуют разные подходы к квалификации нацистских преступлений на оккупированной территории,— говорит историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.— И хотя я лично убежден, что нацистские преступления носили именно характер геноцида, мне кажется неправильным разрешать дискуссии при помощи Уголовного кодекса. Мне хотелось бы увидеть в тексте законопроекта соответствующую оговорку».

Отметим, что Верховный суд РФ поддержал законопроект 12 декабря 2025 года, а правительство одобрило инициативу 27 января. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Полина Мотызлевская