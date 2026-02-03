«Зенит» победил «Динамо» в первом матче Зимнего кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в первом матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Абу-Даби.

В составе победителей мячи забили Александр Ерохин (33-я минута) и Нино (76). У «Динамо» гол забил Бителло (59).

Турнир проходит в круговом формате. Позднее сегодня сыграют столичный ЦСКА и действующий чемпион страны «Краснодар». 6 февраля «Динамо» сыграет против ЦСКА, «Зенит» в тот же день встретится с «Краснодаром». Соревнование завершится 10 февраля.

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Таисия Орлова