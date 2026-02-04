Пельменная облачность

Натуральные продажи полуфабрикатов в тесте в рознице в 2025 году сократились на 6%. Спрос на якорную категорию в сегменте, пельмени, уменьшился на 8%. Это связано с серьезной конкуренцией со стороны сегмента готовой еды, на которую массово переориентируются потребители полуфабрикатов. Несмотря на ограниченный спрос, вареники и пельмени за год подорожали на 12–16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Маковецкая, Коммерсантъ Фото: Марина Маковецкая, Коммерсантъ

Объем натуральных продаж полуфабрикатов в тесте в традиционной рознице в 2025 году сократился на 6% год к году, подсчитали аналитики компании «Эвотор» на основе фискальных данных касс в несетевой рознице. Спад обеспечило в первую очередь снижение спроса на пельмени (они формируют 85% продаж в категории) на 8% год к году. Интерес к вареникам за год, согласно «Эвотору», снизился на 6% год к году. Хинкали потеряли 4% продаж, равиоли — сразу 19%.

Аналитики зафиксировали рост лишь в категориях с несущественной долей продаж: например, спрос на манты в рознице вырос на 12%, на колдуны — на 23%.

Снижение спроса на пельмени и вареники отмечают в «Ленте», несмотря на общее увеличение продаж в категории готовых замороженных блюд. В «Магните» говорят в целом о сокращении доли продаж замороженных полуфабрикатов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков и производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов считает, что снижение может объясняться как ростом популярности альтернативных полуфабрикатов, так и смещением потребительского интереса в сторону готовой еды.

Оборот рынка готовой еды действительно показывает заметный рост. В январе—сентябре 2025 года ее продажи увеличились на 32% в денежном выражении и на 17% в натуральном, следует из данных Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды. Активное развитие этого сегмента оказывает заметное влияние не только на сегмент полуфабрикатов, но и на рынок общепита, зафиксировавшего по итогам года снижение трафика (см. “Ъ” от 30 января).

Аналитик Леонид Ардалионов связывает ограниченный спрос в том числе с отсутствием в сегменте ярких новинок. На рынке в целом, по его словам, есть запрос на разнообразную и вкусную еду, а «пельменная группа» последние три года развивалась консервативно, поясняет он. Одновременно сохраняется рост потребительских цен на замороженные полуфабрикаты из теста. По данным «Эвотора», средняя стоимость пельменей в рознице за 2025 году увеличилась на 12%, до 405,6 руб. за 1 кг. Вареники подорожали на 16%, до 376,8 руб. за 1 кг, хинкали — на 18%, до 489,8 руб. за 1 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Снижение спроса вынуждает ритейлеров пересматривать ассортимент. Количество представленных в несетевой рознице брендов пельменей за год снизилось со 151 до 149, мантов — с 50 до 46. В «Магните» отмечают, что ассортимент замороженных полуфабрикатов замещается готовой едой и продуктами, отвечающими современным трендам, например, замороженными закусками, не требующими готовки. В «Ленте» также говорят о росте спроса на пиццы, снеки и ассортимент охлажденной полки.

В «Руспродсоюзе» обращают внимание, что практически весь ассортимент на рынке замороженных полуфабрикатов в тесте обеспечивают российские производители.

Из-за рубежа поставляются лишь отдельные нишевые позиции. В «Ленте» говорят о наличии в рознице одного заметного импортера: южнокорейская CJ CheilJedang реализует в России дамплинги под брендом Bibigo.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалева отмечает, что производство пельменей и вареников из-за ограниченного спроса демонстрирует сдержанный рост. «Интерес бизнеса к их выпуску сохраняется, но смещается от наращивания объемов в сторону пересмотра ассортимента»,— рассуждает она. Категория, по мнению эксперта, остается чувствительной к росту издержек.

Себестоимость производства полуфабрикатов, по словам Дмитрия Леонова, сейчас растет вслед за сырьем, упаковкой, логистикой и энергоресурсами. Он предполагает, что потребительский спрос в категории в ближайшее время будет стагнировать.

Александра Мерцалова