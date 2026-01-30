Ресторанам не хватило гостей

На рынке общественного питания наметилось охлаждение. В 2025 году в заведениях Москвы было сделано на 4% меньше заказов, чем в 2024-м. Темпы роста спроса в объектах по всей стране сократились более чем в три раза. Это связано с рационализацией потребления, в условиях которой сохранять рост трафика удается лишь фастфуду. Но и бюджетный сегмент находится под давлением из-за растущего рынка готовой еды и массового открытия кафе в розничных магазинах.

Количество заказов в заведениях общепита Москвы в 2025 году сократилось на 4% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это заметно хуже результата 2024 года, по итогам которого аналитики зафиксировали рост потока на 3% год к году. Снижение посещаемости сказалось на финансовых показателях: если за 2024 год выручка московских заведений общепита прибавила в среднем 8%, то за 2025 год — только 5%.

Существенное замедление темпов роста ресторанного рынка в России в целом зафиксировали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Согласно подсчетам, за 2025 год число покупок в заведениях общепита выросло на 2% год к году. Это более чем в три раза хуже результата прошлого года, когда прирост оценивался в 7%. Аналитики отмечают, что количество трансакций в ресторанах и барах за год сократилось на 3%. Этот спад немного сгладил рост в бюджетных форматах. Количество покупок в кафе и столовых за прошлый год выросло на 2%, а в заведениях фастфуда — на 7%.

Гости стали реже посещать заведения общественного питания, отказываясь от спонтанных визитов, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Он замечает, что рост выручки бизнеса сейчас носит в основном инфляционный характер и не указывает на расширение аудитории. Гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров связывает негативный тренд в первую очередь со снижением доходов потребителей.

Интерес к заведениям общепита остается сдержанным в контексте увеличения цен.

Согласно «Платформе ОФД», в 2025 году медианный чек в них составил 1,5 тыс. руб., прибавив год к году 11%. В 2024 году этот рост был на два процентных пункта ниже. Самым заметным увеличение стало в ресторанах и барах — на 13% за 2025 год, до 2,8 тыс. руб. В заведениях фастфуда потребители тратили в среднем 540 руб., на 10% больше, чем годом ранее. В кафе и столовых расходы достигли 769 руб., прибавив 9% за год. Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов связывает рост чека с повышением цен на продукты питания, налогов, зарплат и стоимости аренды. Бизнес не будет работать себе в убыток, поясняет он.

Директор по стратегии, прогнозированию и бизнес-аналитике «Вкусно — и точка» Виктор Лобжанидзе говорит, что компания по итогам прошлого года отметила рост числа трансакций. Значимый вклад в выручку сети сейчас вносит развитие доставки, где средний чек выше, чем в ресторанах. В Rostic’s считают, что удачной для фастфуда была преимущественно первая половина года. Сейчас гости рационализируют потребление, чаще сравнивая цены, считают там.

Категория фастфуда в целом устойчива к кризисам: прирост трафика в заведениях сохраняется, хотя динамика и замедлилась, констатируют в Burger King.

Михаил Васильев говорит, что в контексте стремления потребителей экономить устойчиво себя чувствуют форматы с понятным ценовым предложением и высокой оборачиваемостью. Спрос, по его мнению, смещается в пользу более бюджетных вариантов. Хотя господин Гончаров сомневается, что рынку фастфуда в итоге удастся существенно прирасти за счет новой аудитории из более дорогих концепций: приток будет не слишком заметен с учетом его масштаба.

В Burger King напоминают, что весь ресторанный рынок сталкивается с давлением из-за развития в рознице сегмента готовой еды. Сергей Миронов считает, что в 2026 году ритейлеры продолжат конкурировать с кафе и ресторанами. Магазины открывают собственные кафе, которые не относятся к сегменту общепита, но пользуются популярностью среди потребителей и забирают часть трафика на себя, замечает он.

Александра Мерцалова, Мария Бархатова