При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали мирный житель и боец «Орлана»

В результате атак ВСУ на Белгородскую область получили ранения мирный житель и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего водитель получил баротравму. Он обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали медпомощь. Пациент от госпитализации отказался. Легковой автомобиль поврежден.

Боец «Орлана» пострадал при выполнении служебных задач в селе Зозули Борисовского округа. Его доставили в Борисовскую ЦРБ, где диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. После оказания помощи пациента переведут в городскую больницу №2 в Белгороде.

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 23 боеприпасов и 131 беспилотника. В результате были ранены четыре мирных жителя.

