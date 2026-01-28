Жога поручил усилить борьбу с киберпреступностью и дропперством на Среднем Урале

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога поручил усилить профилактику экономических преступлений с применением новых технологий и борьбу с телефонными мошенниками, сообщили в полпредстве.

На заседании коллегии ГУ МВД России по Свердловской области полпред сообщил, что в 2025 году общее число преступлений в регионе снизилось почти на 8%. Количество преступлений против личности снизилось на 6,5%, практически на 12% — против собственности. «Мы должны постараться переломить ситуацию по вовлечению детей в дропперство. Помните, что наиболее действенный способ борьбы с преступностью — это неотвратимость наказания»,— добавил Артем Жога.

Главной темой заседания стали итоги работы органов внутренних дел региона за 2025 год и задачи на первое полугодие 2026 года. На мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, прокурор региона Борис Крылов, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, замгубернатора Азат Салихов и другие. Господин Жога поблагодарил личный состав свердловской полиции за эффективную работу по обеспечению общественной безопасности на масштабных мероприятиях прошлого года.

Напомним, управление полиции Екатеринбурга добилось снижения уровня преступности на 7% — в 2025 году было зарегистрировано 15 410 преступлений. Число преступлений мошенников снизилось на 28%.

Ирина Пичурина