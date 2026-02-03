Дела экс-заместителей губернатора Курской области о взятках передали в суд

Генпрокуратура направила в Ленинский районный суд Курска уголовные дела в отношении бывших заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с 16 сентября по 5 декабря 2024 года был губернатором региона) и Алексея Дедова. Их обвиняют в получении взяток более чем на 20 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Алексей Смирнов и Алексей Дедов получили взятки от представителей коммерческих организаций в период с июня 2022 года по апрель 2023-го. В этом им помогал местный житель Дмитрий Шубин. Деньги чиновники получали за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капремонтом и строительством.

Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова задержали в середине апреля 2025 года по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Ущерб от их действий оценивают в 1 млрд руб.