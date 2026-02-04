Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе 2026 года

Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля (%)
1 Lada Granta 19 644 –28,7 24,37
2 Haval Jolion 10 726 –9,3 13,31
3 Tenet T7 8949 н/д 11,1
4 Tenet T4 4720 –24,1 5,86
5 Lada Vesta 2946 62,2 3,65
6 Lada Niva Travel 2380 –53,2 2,95
7 Lada Niva Legend 2118 79,2 2,63
8 Lada Iskra 2113 –4,6 2,62
9 Mazda CX-5 2098 970,4 2,6
10 Belgee X50 1536 18,9 1,91

Источник: «Автостат» и ППК.

