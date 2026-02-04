Фастфуд расправил крылья

Конкуренция игроков на рынке общепита с сегментом готовой еды вынуждает владельцев привлекать для такого бизнеса новых управленцев. Так, крупный франчайзи Rostic’s ООО «Сити ресторантс» впервые за 20 лет нанял нового гендиректора: Им стала бывший топ-менеджер бренда детских товаров Mothercare Натела Климова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Натела Климова 2 февраля возглавила крупный франчайзи Rostic’s ООО «Сити ресторантс», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Ранее этот пост занимал владелец компании Анастасий Яхтанциди, который руководил структурой с 2006 года. «Сити ресторантс» и госпожа Климова не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Сити ресторантс» развивало точки под брендом KFC, а после ребрендинга сети переименовало их в Rostic’s. Сейчас управляет более чем 70 заведениями в России (всего у Rostic’s 1300 заведений). По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году выросла на 6% год к году, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль составила 335 млн руб.

Натела Климова, в свою очередь, владеет 55% в ООО «Биолоджикал», которое занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. Она работала директором по недвижимости и развитию ООО «Монэкс Трейдинг»: эта структура развивала сеть магазинов детских товаров Mothercare в России и насчитывала 120 точек. После выхода из этого бизнеса кувейтской Alshaya Group новым владельцем компании стало АО «МФК "Джамилько"». Магазины были переименованы в Motherbear, и сейчас таких точек осталось 22, писало издание Shopper’s. Госпожа Климова покинула «Монэкс Трейдинг» после ухода Alshaya Group из РФ, затем работала некоторое время в офисе холдинга в Дубае. В «Джамилько» не ответили на запрос “Ъ”.

Уход Нателы Климовой из «Монэкс Трейдинг» логично рассматривать в контексте завершения трансформации бизнеса после смены собственника и ребрендинга сети, считает эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд. Назначение нового гендиректора в «Сити ресторантс» может быть связано с этапом дальнейшего развития компании после завершения ребрендинга KFC в Rostic’s, не исключает эксперт. После крупных операционных изменений фокус часто смещается с антикризисного управления и адаптации бренда к задачам масштабирования к повышению операционной эффективности, работе с недвижимостью и франчайзинговой моделью, добавляет госпожа Гольфанд.

Основатель Российского совета торгцентров Олег Войцеховский считает, что ключом ко всем изменениям в компаниях, занятых в общепите, является недавнее изменение расстановки сил на рынке в пользу продавцов готовой еды. По его словам, старая бизнес-модель теперь работает не всегда, поэтому требуется менять предложение для покупателей, отношения с поставщиками и другими партнерами.

В целом рынок общепита остается одним из самых динамичных и конкурентных, что делает его привлекательным для управленцев, но одновременно приводит к более частой ротации топ-менеджеров, отмечает Инна Гольфанд. Например, в прошлом году новым гендиректором сети Coffee Like стал Алексей Чижов — бывший руководитель крупного франчайзи Rostic’s ООО «Эй Кей Раша» (см. “Ъ” от 22 июля). Это связано не столько с кризисом, сколько с ростом требований к эффективности, контролю затрат и способности управлять распределенной сетью, поясняют опрошенные “Ъ” эксперты.

В прошлом году на рынке общепита наблюдалась стагнация из-за снижения доходов потребителей. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», посещаемость заведений по всей России в 2025 году выросла на 2% год к году. Наиболее серьезно трафик вырос в точках фастфуда — на 7%, в то время как в ресторанах и барах сократился на 3%, уточнили аналитики.

Дарья Андрианова