Топ-менеджер взбодрит кофейни

Новым гендиректором сети Coffee Like, основанной скандально известным блогером Аязом Шабутдиновым, стал Алексей Чижов — бывший руководитель крупного франчайзи Rostic’s ООО «Эй Кей Раша». Кадровое назначение последовало после смены владельца Coffee Like, принадлежащей сейчас Invellect Давида Тащяна. Смена топ-менеджмента понадобилась сети, состоящей из 1,1 тыс. точек по всей России, для повышения эффективности бизнеса, считают эксперты.

Новым гендиректором управляющего сетью Coffee Like ООО «Кофе Лайк» и входящего в группу ООО «Логистика кофе» 18 июля стал Алексей Чижов, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Ранее компании находились под управлением АО «УК "Инвеллект"» — структуры Invellect, которая владеет сетью кофеен. Господин Чижов подтвердил “Ъ”, что уже три месяца работает в компании. По его словам, в конце 2024 года компанию купили новые инвесторы и «позвали его, чтобы кратно масштабировать бизнес». В Coffee Like не ответили на запрос “Ъ”.

Coffee Like основана в 2013 году предпринимателем и блогером Аязом Шабутдиновым, находящимся с 2023 года под арестом из-за обвинения в мошенничестве вместе с партнером Зуфаром Гариповым. С конца 2024 года сетью владеет Invellect Давида Тащяна. Насчитывает более 1,1 тыс. точек, всеми ими управляет франчайзи. По собственным данным, выручка сети в 2023 году составила 5,8 млрд руб. без учета торгового дома и компании по обжарке кофе. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Кофе Лайк» выросла на 26,3% год к году, до 376,1 млн руб., чистая прибыль — на 4,2%, до 177,1 млн руб.

Алексей Чижов ранее возглавлял ООО «Эй Кей Раша» — одного из крупнейших франчайзи сети фастфуда Rostic’s (ранее — KFC), под управлением которого в России находится около 100 заведений. В конце 2024 года господин Чижов ушел из компании, после того как новым ее учредителем стал владелец франшизы «Юнирест» (см. “Ъ” от 22 января 2024 года). Новым главой «Эй Кей Раша» стал совладелец «Юниреста» Константин Котов, указано в СПАРК.

Аяз Шабутдинов, основатель Coffee Like, в интервью РБК в 2018 году: Мы строили концепцию (сети Coffee Like.— “Ъ”), опираясь на уже существующий мировой опыт и собственные исследования.

После приобретения Invellect сети Coffee Like было логично сменить топ-менеджмент, так как у новых владельцев, очевидно, другое видение развития компании, полагает основатель One Price Coffee Сергей Румянцев. Привлечение нового управляющего такого уровня поможет сети трансформировать процессы под международные стандарты и, возможно, выйти на новые зарубежные рынки, так как в регионах России концентрация кофейных точек довольно большая, не исключает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

По данным геосервиса 2ГИС, рынок кофеен в городах-миллионниках в июле 2025 года вырос на 3% год к году и составляет более 17 тыс. заведений.

В основном прирост обеспечивают экспресс-кофейни, ориентированные на быстрое обслуживание и не требующие от предпринимателей больших инвестиций на запуск, уточняют аналитики.

Несмотря на то что Coffee Like является крупнейшей в сегменте по числу точек, зарабатывает сеть примерно столько же, сколько ее менее крупные конкуренты, считает Сергей Румянцев. Широкая география присутствия и агрессивный рост требуют от бизнеса определенных настроек для сохранения управляемости в том числе в части операционной эффективности, говорит партнер практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Владимир Шафоростов. Поэтому, предполагает он, смена топ-менеджмента в Coffee Like нацелена на увеличение финансовой устойчивости компании и прозрачности ее бизнес-процессов. Пока же, по словам директора практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяны Пушковой, эта сеть не является ярко выраженным дискаунтером, как, например, Cofix или One Price Coffee, и не отличается таким узнаваемым брендом, как Surf Coffee.

