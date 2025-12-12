От подписчиков взяли максимум

За вторую половину 2025 года число каналов в национальном мессенджере Max увеличилось более чем в 640 раз, превысив 81 тыс., их аудитория выросла примерно в 25 раз, почти до 29 млн пользователей. При этом около 60 тыс. каналов создано органами власти, а общий уровень вовлеченности на площадке остается низким (в среднем 35 реакций на пост). Эксперты объясняют это тем, что аудитория вынужденно переходит в мессенджер, в котором отсутствуют рекламные инструменты, аналитика и ограничены пользовательские функции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными платформы MaxStat.IO о динамике изменения активности в национальном мессенджере Max за июль—декабрь 2025 года. Из них следует, что с момента запуска каналов в мессенджере их количество выросло в 646 раз до почти 81,5 тыс. Пик роста пришелся на сентябрь к августу — в 15 раз. Суммарная аудитория всех каналов за вторую половину 2025 года увеличилась почти в 25 раз до более 28,7 млн пользователей.

Однако общий уровень вовлеченности на площадке остается низким. Так, в среднем одна публикация в каналах мессенджера набирает 35 лайков, а медианное значение составляет 3 реакции на пост, добавляют на платформе.

При этом основной пул каналов формируется за счет госучреждений — около 50 тыс., органов власти и муниципалитетов — более 10 тыс., отмечают на платформе. Еще около 4,7 тыс. каналов — это локальные паблики. В начале декабря в Max заявляли, что количество каналов увеличилось до 87,7 тыс., количество подписчиков — более 28 млн. В Max отказались от комментариев.

По данным Mediascope за октябрь 2025 года, по аудитории среди мессенджеров в РФ на втором месте находится Telegram с месячным охватом в 91 млн и среднесуточным 68 млн. Маx занимает третье место — его месячный охват составляет 48 млн, а среднесуточный — 18,9 млн.

На конец 2025 года в русскоязычном сегменте Telegram зарегистрировано свыше 12 млн каналов, суммарная аудитория оценивается в 690 млн при росте на 19% год к году, говорят в Telega.in. По данным платформы, объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram по итогам 2025 года составит 17–18 млрд руб., а при сохранении текущих темпов роста в 2026 году он может вырасти до 27–28 млрд руб. В Max до конца года при учете нулевой базы можно ожидать роста рекламной активности на 100–150% до 300–600 млн руб., прогнозирует директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

Переход в Max продолжается, он состоялся как дополнительный источник коммуникации граждан, считает гендиректор хостинг-провайдера Ruvds Никита Цаплин. К Max все еще остаются вопросы, связанные с шифрованием данных в нем, и если они будут решены, то приток аудитории будет более органичным, добавляет он. Если сервис продолжит агрессивную маркетинговую кампанию и улучшит клиентский опыт, до конца года можно ожидать снижения охватов в Telegram на 10–15% и роста аудитории Max до 35–40 млн, добавляет господин Фейзуллов.

«Низкая вовлеченность в Max связана с тем, что небольшое число крупных каналов собирает львиную долю реакций, а большинство почти не вовлекают аудиторию»,— говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.

Кроме того, значительная часть аудитории сервиса может быть «подписана на всякий случай, но не вовлекаться в контент канала», добавляет эксперт. Среди проблемных мест мессенджера для аудитории и бизнеса он отмечает плохую систему рекомендаций, отсутствие рекламных инструментов, а также аналитики и систем модерации.

Аудиторию в основном переводят в Маx «насильственно, а не на конкурентной основе», что влияет на низкую вовлеченность аудитории, считает digital-директор коммуникационного агентства для ИТ-компаний iTrend Ася Шабалина. «Каналы в Маx не обладают даже такими базовыми функциями, как комментарии к постам и открытая статистика охватов и пересылок. А без этих данных бизнес не может серьезно рассматривать рекламу в каналах мессенджера и вообще инвестиции в площадку»,— добавляет госпожа Шабалина.

Варвара Полонская