Казахстан удвоил поставки нефти в Германию в январе

В январе Казахстан транспортировал 310 тыс. т нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Это в 2,4 раза больше, чем в январе 2025 года, тогда объем поставок составил 127 тыс. т. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» национальный оператор «Казтрансойл».

По итогам 2025 года Казахстан поставил в Германию 2,1 млн т нефти. В 2026-м ожидается увеличение поставок до 2,5 млн т.

«Казтрансойл» и «Транснефть» договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию на 2026 год в декабре. Дочерняя компания «Транснефти» эксплуатирует российский участок «Дружбы». По договору компаний, казахстанская нефть транспортируется в направлении морских портов Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе России и Белоруссии для дальнейших поставок в Евросоюз.