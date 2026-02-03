Завод титановых заготовок в Верхней Салде полностью введен в эксплуатацию

Завод титановых заготовок на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область) полностью введен в эксплуатацию. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в январе получены документы на ввод кузнечного цеха площадью более 2 тыс. кв. метров.

По словам губернатора Дениса Паслера, инвестпроект реализован Исетским кузнечно-механическим заводом в рекордные сроки — менее чем за два года. Ранее «Ъ-Урал» писал о пуске предприятием цеха выплавки титановых слитков.

«Создание комплекса полного цикла, который охватывает весь процесс от выплавки титановых слитков до обработки готовых заготовок, это значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Продукция завода способствует укреплению технологического суверенитета России в стратегически важных отраслях, таких как авиация, машиностроение и энергетика»,— сказал господин Паслер.

АО «Исетский кузнечно-механический завод» действует с 8 февраля 2017 года и зарегистрировано в Свердловской области. Компания специализируется на обработке металлов: ковке, прессовании, штамповке и изготовлении изделий методом порошковой металлургии. С июля 2021 года организацией руководит генеральный директор Алексей Миночкин.

Общий объем инвестиций составил 1,18 млрд руб. Проект реализован при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.