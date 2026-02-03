Бывшего курского вице-губернатора обвинили в превышении полномочий

Ленинский райсуд Курска избрал бывшему вице-губернатору Курской области Константину Полякову меру пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца и 25 суток. Как рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией, экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Вместе с господином Поляковым в деле, которое расследует региональное управление Следственного комитета России, фигурируют бывший заместитель министра природных ресурсов Курской области Александр Володько и предприниматели Александр Азарьев и Геннадий Крюков. Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела незаконно возвели и использовали объекты капитального строительства на землях государственного лесного фонда в Курске и области. По данным «Курских новостей», ущерб от преступления оценивается в 19 млн руб.

Господа Володько, Азарьев и Крюков заключены под стражу на два месяца. Защита обвиняемых обжаловала арест, однако Курский областной суд оставил решения об их аресте в силе. Фигуранты содержатся в СИЗО-1 в Курске.

Константин Поляков занимал пост врио вице-губернатора Курской области с октября 2024 года по апрель 2025-го. С 2020 года он руководил сначала комитетом, а позже министерством природных ресурсов.

Сергей Толмачев, Воронеж