Свердловское МЧС предупредило о снегопаде 4 февраля

В свердловском ГУ МЧС предупредили о сильном снегопаде на территории региона в среду, 4 февраля. Сообщение разместили в социальных сетях ведомства.

Спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию. Пешеходам рекомендуется обходить здания с неустойчивой кровлей, а также избегать мест, где могут находиться нависшие предметы, оборванные провода или разбитое стекло.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что наступившая неделя на Среднем Урале ожидается умеренно холодной, с температурой ниже климатической нормы. Снегопады продолжатся по всему региону.