Неделя в Свердловской области будет умеренно холодной и продолжится снегопад

В Свердловской области наступившая неделя ожидается умеренно холодной, с температурой ниже климатической нормы, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Снегопады продолжатся по всему региону, до 10-15 мм в среднем, до 20 мм в западных районах и до 5 мм в восточных.

В понедельник в области сохраняется холодная погода, обусловленная присутствием арктического воздуха на севере и умеренно-холодного — на юге. Осадки ожидаются на большей части региона. В циклоне сформировалось ядро высотного холода, которое к середине недели переместится на Урал. Во вторник в район Приуралья придет юго-западный циклон, и Свердловская область окажется в его передней части. Температура повысится при продолжающемся снеге. В среду тепло сохранится, но к четвергу на Средний Урал придет высотный холод с запада. Похолодание будет наиболее заметным в южной части области, однако оно будет кратковременным.

В Екатеринбурге днем 2 февраля ожидается -11°..-13°, пасмурно и небольшой снег, ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Во вторник, 3 февраля, -13°, днем -8°, в среду — ночью -11°, днем -7°. Ночью четверга похолодает до -21°, днем будет -16°, в пятницу ночью прогнозируется -19°, днем -10°. В субботу ночью -14°, днем -9°, в воскресенье — ночью -12°, днем -7°.

Ирина Пичурина