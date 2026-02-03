Громкое дело дошло до Урала

Министерство юстиции США опубликовало документы (около 3 млн страниц) из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей. В открытых письмах около 200 раз фигурирует Екатеринбург и Свердловская область: представительство губернатора региона, способствовавшее выдаче виз, и уральские девушки, которых якобы обеспечивал финансист.



Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документы, видео- и аудиозаписи, составляющие «файлы Эпштейна», хранятся в электронной базе ФБР. Ведомство собирало эти материалы в ходе двух расследований в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Как писал «Ъ», в проекте обвинительного заключения в отношении Эпштейна утверждалось, что с 2001 по 2005 год он и еще трое неназванных обвиняемых участвовали в сговоре с целью «похищения женщин младше 18 лет» для «развратных действий» за деньги «для удовлетворения похотливых интересов Джеффри Эпштейна». Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в манхэттенской тюрьме в 2019 году. Материалы по его делу начали обнародовать только в прошлом году.

В новой пачке рассекреченных документов Екатеринбург упоминается 187 раз.

Большая часть сообщений — деловая переписка между Джеффри Эпштейном и его ассистенткой Лесли Грофф. В сообщениях, датированных 2017-2018 годами, помощница сообщала о брони комнат в гостиницах Екатеринбурга, например в Hyatt Regency. В документах Лесли Грофф обсуждала оформление паспорта болельщика для чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году.

Помимо этого, ассистентка вела переписки с несколькими девушками из Екатеринбурга. Они, в свою очередь, просили через нее у Джеффри Эпштейна деньги на аренду квартир, на развлечения, перелеты. Об этом свидетельствуют многие билеты на чартерные рейсы между аэропортом Кольцово в Екатеринбурге и Домодедово в Москве. Позже девушки чаще всего улетали в Париж. С какой целью финансист оплачивал счета — доподлинно неизвестно, поскольку часть сообщений скрыта от общественности в целях конспирации других лиц. Но по немногочисленным сообщениям видно, что Джеффри Эпштейн хотел проводить с девушками «собеседования». В некоторых случаях, упоминался «массаж». В остальных он по большей мере, позиционирует их как возможных «ассистенток».

Одна из самых упоминаемых тем в местных СМИ — связь финансиста с одной из участниц «Мисс Екатеринбург — 2016».

Джеффри Эпштейн просил у своего бухгалтера перевести ей 2 тыс., но неизвестно в какой валюте. Девушка, обращаясь к нему «дорогой сэр», просила об оплате аренды жилья, учебы и перелетов. Тот соглашался и переводил деньги — квитанции о переводах также имеются в обнародованных сообщениях.

«Она одна из самых красивых девушек, которых я встречала. Не слишком умная. Я собираюсь снова встретиться с ней. Я не думаю, что она ассистентка на полный рабочий день (похоже, она неплохо зарабатывает в модельном бизнесе, хотя не уверена, сколько денег она зарабатывает), но я думаю, что она может вам понравиться, когда вы с ней познакомитесь. Она вернулась к своему старому парню, но я не думаю, что это будет проблемой (похоже, ей было одиноко в Москве, она из маленькой деревни и привезла сюда парня из Екатеринбурга, чтобы он жил с ней). Как бы то ни было, я пока не уверена, но вижу здесь потенциал»,– говорится в переписке Лесли Грофф про одну из девушек с Урала.

В документах также фигурирует переписка с визовым агентством Russian National Group. В сообщениях упоминается, что приглашающей стороной было представительство губернатора Свердловской области при президенте России.

Так, российские деловые визы оформлялись именно через это ведомство. Согласно документам, для Джеффри Эпштейна и сопровождающего лица оформлялись многократные деловые визы сроком до одного года. Деловая переписка по этой теме датируется началом 2010-х годов. «Ъ-Урал» запросил комментарий у представительства губернатора, на момент публикации ответа не поступило.

Алексей Буров