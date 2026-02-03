Руководителей «Кинопоиска» и «Иви» оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал руководителей онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по делу о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гендиректор «Кинопоиска» Александр Дунаевский оштрафован на 250 тыс. руб. Заместитель гендиректора по контенту «Иви» Иван Гринин — на 200 тыс. руб. За показ какого контента были составлены протоколы, в пресс-релизе не уточняется. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в обоих случаях речь идет о сериале «Галгос» испанских режиссеров Феликса Вискаррета и Нели Регеры.

Александра Дунаевского и Ивана Гринина ранее уже привлекали к административной ответственности по делу о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Ивана Гринина штрафовали в 2023–2024 годах за несколько фильмов и сериал «Единственный». В 2024 году господина Дунаевского трижды штрафовали за показ фильма «Любовь» и сериала «Наследие», в 2025 году — сериала «Триггер».

Всего в январе мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) в отношении семи менеджеров онлайн-платформ. Помимо «Кинопоиска» и «Иви», речь шла о Wink, «24ТВ», «Амедиатеке», «Билайне» и «Цифровом телевидении». Менеджер Wink Вячеслав Попов был оштрафован 2 февраля на 200 тыс. руб.