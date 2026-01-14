На менеджеров четырех онлайн-кинотеатров составили протоколы о пропаганде запрещенного ЛГБТ

Мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) в отношении семи менеджеров онлайн-платформ, следует из данных в картотеке суда. Какой именно контент вменяется фигурантам, не уточняется.

Протоколы по ч. 3 ст. 6.21 КоАП составлены на гендиректора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, менеджера Wink Вячеслава Попова, замгендиректора «Иви.ру» Ивана Гринина, директора по продажам «Амедиатеки» Алексея Зиновьева, директора «24ТВ» Владислава Дуброва и директора департамента медийного контента «Билайна» Ирину Терехову. Отдельное дело по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (о пропаганде признанного экстремистским и запрещенного ЛГБТ среди несовершеннолетних) заведено в отношении программного директора и замруководителя «Цифрового телевидения» Алексея Берната.

Некоторые фигуранты уже привлекались к административной ответственности ранее. В 2024 году Александра Дунаевского трижды штрафовали за показ фильма «Любовь» Гаспара Ноэ и сезонов сериала «Наследие», а в 2025 году — за сериал «Триггер». Вячеслава Попова из Wink в 2024 году штрафовали за сериалы «Хроники Шаннары», «Единственный», «Все, что нам нужно» и фильм «Ив-Сен Лоран».

Ивана Гринина из «Иви» штрафовали в 2023–2024 годах за несколько фильмов и сериал «Единственный». Ирину Терехову из «Билайна» привлекали за фильм «Английский цирюльник», Алексея Зиновьева из «Амедиатеки» — за первый сезон сериала «Джентльмен Джек». Для Владислава Дуброва и Алексея Берната нынешние протоколы стали первыми, следует из данных картотеки мировых судов Москвы.