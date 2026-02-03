Axios: Трамп не хочет наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп не намерен наносить удары по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей американской администрации.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

По словам одного из собеседников портала, Дональд Трамп сейчас не рассматривает иранскую ядерную программу как непосредственную угрозу. Несколько советников президента считают запуск военного сценария ошибочным шагом и отмечают, что такой скепсис распространен в ближайшем окружении господина Трампа. Другой источник указал, что удар по Ирану подорвал бы ключевые внешнеполитические цели США.

Иран, в свою очередь, заявляет о готовности обсуждать только ядерную тему, исключая другие пункты повестки США. По оценке Axios, позиции сторон остаются далекими друг от друга. Представитель одной из стран-посредников предупредил, что отсутствие конкретных предложений со стороны Тегерана может резко ухудшить его положение.

Axios также сообщает, что в возможном ударе по Ирану заинтересован Израиль. В последние дни Вашингтон посещали представители израильских военных и разведки, включая начальника Генштаба Эяля Замира, представившего планы на случай войны главе Объединенного комитета начальников штабов США Дэну Кейну.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил сегодня, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, если они будут проходить без «угроз и необоснованных ожиданий». По его словам, такой диалог возможен лишь при строгом соблюдении национальных интересов страны.