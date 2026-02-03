Politico: в США обеспокоены истечением договора о ядерном оружии с Россией

Истечение 5 февраля срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, ДСНВ) между США и Россией впервые за десятилетия оставит мир без ограничений на ядерное оружие двух крупнейших ядерных держав. Об этом предупредил член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди, сообщает Politico.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди

Фото: Zuma / ТАСС

Фото: Zuma / ТАСС

«Если мы позволим Договору СНВ-III истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — заявил господин Гараменди, один из соавторов договора.

«Впереди нас ждет очень неопределенный путь», — цитирует издание исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла. Он отметил, что если Москва и Вашингтон не придут в ближайшее время к какому-либо взаимопониманию, то «вполне вероятно, что Россия и США начнут оснащать свои ракеты большим количеством боеголовок».

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил США сохранить на год количественные потолки (на боезаряды и носители) истекающего ДСНВ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал эту идею «хорошей», не став далее публично развивать тему.

В январском интервью изданию The New York Times на вопрос о будущем договора президент США Дональд Трамп ответил: «Истечет, так истечет». Господин Трамп добавил, что в таком случае он «заключит соглашение получше». США выступают за присоединение к договоренностям Китая, который быстро наращивает свой ядерный арсенал.

Подробнее о значении ДСНВ и будущем ядерного сдерживания — в материале «Ъ».