Politico: в США обеспокоены истечением договора о ядерном оружии с Россией

Истечение 5 февраля срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, ДСНВ) между США и Россией впервые за десятилетия оставит мир без ограничений на ядерное оружие двух крупнейших ядерных держав. Об этом предупредил член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди, сообщает Politico.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди

Фото: Zuma / ТАСС

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди

Фото: Zuma / ТАСС

«Если мы позволим Договору СНВ-III истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — заявил господин Гараменди, один из соавторов договора.

«Впереди нас ждет очень неопределенный путь», — цитирует издание исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла. Он отметил, что если Москва и Вашингтон не придут в ближайшее время к какому-либо взаимопониманию, то «вполне вероятно, что Россия и США начнут оснащать свои ракеты большим количеством боеголовок».

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил США сохранить на год количественные потолки (на боезаряды и носители) истекающего ДСНВ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал эту идею «хорошей», не став далее публично развивать тему.

В январском интервью изданию The New York Times на вопрос о будущем договора президент США Дональд Трамп ответил: «Истечет, так истечет». Господин Трамп добавил, что в таком случае он «заключит соглашение получше». США выступают за присоединение к договоренностям Китая, который быстро наращивает свой ядерный арсенал.

Подробнее о значении ДСНВ и будущем ядерного сдерживания — в материале «Ъ».

История большого взрыва

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Фото: Wikipedia

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

Фото: AP

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

Фото: QuartzMMN

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки&lt;br> На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки
На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Фото: U.S. Army

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Фото: ТАСС

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Фото: Federal Government of the United States

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Фото: U.S. Army

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Фото: Wikipedia

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

Фото: U.S. Army

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

Фото: Wikipedia

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

Фото: Кадр из видео

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

Фото: AP / Lionel Cironneau

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

Фото: AP

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

Фото: AP

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

Фото: Минатом

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай&lt;br> На фото: подписание договора в Кремле

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай
На фото: подписание договора в Кремле

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

Фото: AP / Jerry Mosey

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана&lt;br> На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана
На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

Фото: AP

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран&lt;br> На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран
На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

Фото: AP / Osamu Honda

