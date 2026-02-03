Министр финансов Удмуртии: повышение НДС не окажет влияния на бюджет республики

Повышение НДС напрямую не окажет влияния на доходы республиканского и местных бюджетов, поскольку он является федеральным налогом, заявила министр финансов Удмуртии Вера Сухих на пресс-конференции 3 февраля.

«Есть, конечно, опасения, что увеличение НДС может стать причиной ускорения темпов роста инфляции. Но хочу сказать, что в 2019 году, когда федерация поднимала ставку налога с 18% до 20%, инфляция выросла на 1 п. п.»,— сказала госпожа Сухих. Она допустила, что сейчас ЦБ РФ ожидает такую же динамику, что инфляция вырастет на 1 п. п.

Министр напомнила, что в Удмуртии приняты налоговые ставки по УСН 5% на «доходы» и 14% на «доходы минус расходы» по видам деятельности, установленным правительством России. Это на 1 п. п. по каждому направлению меньше, чем установлено на уровне федерации.

С 1 января в России введены несколько налоговых изменений. В частности, ставка по НДС повышена с 20% до 22%. Порог дохода, с которого предприниматели на УСН платили НДС, снижен с 60 млн до 20 млн руб. В таких условиях местные бизнесмены начали переходить на автоматизированную УСН.

